Nach dem brutalen Kurssturz am Vortag geht es am Freitag mit der Aktie von Delivery Hero weiter steil bergab. Aufgrund des schwachen Ausblicks des Managements haben nun auch zahlreiche Analysten ihre Kursziele gekappt.Grund für den Crash von rund 30 Prozent am Donnerstag: Für das laufende Jahr peilt der Vorstand nun einen Bruttowarenwert von 44 bis 45 Milliarden Euro an. Davon sollen 1 bis 1,2 Prozent ...

