Die Inflationsangst schien kurz verdrängt, ist aber jetzt - nach erschreckend hohen Verbraucherpreisdaten - mit voller Wucht zurück. Mittlerweile gehen die ersten Ökonomen von einer ersten Zinserhöhung in diesem Jahr schon vor dem offiziellen Fed-Meeting im März aus. An den Aktienmärkten kommen die Nachrichten nicht gut an.Fed-Mitglied Jim Bullard will die Zinsen am besten bis Juli um einen ganzen Prozentpunkt anheben. Der Markt geht bis Jahresende von sechs bis sieben Zinserhöhungen aus. Das ist ...

