Deutsche Börse-Calls mit 91% Chance bei Kursanstieg auf 160 Euro

Nachdem der Kurs der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) am 21.1.21 mit 163,35 Euro ein neues 12-Monatshoch verzeichnet hatte, korrigierte er bis zum 10.2.22 auf bis zu 156,75 Euro. Obwohl der Börsenbetreiber am 10.2.22 gute Zahlen veröffentlichte, konnte sich die Aktie nicht der durch die neuerlich aufkommenden Zinsängste verursachten Schwäche entziehen und startete mit einem Minus von 2,50 Prozent in den neuen Handelstag.

Wegen des leicht über den Schätzungen liegenden EBITDA bekräftigte Experten mit Kurszielen von bis zu 190 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Aktie. Kann sich die Deutsche Börse-Aktie nach ihrem heutigen Kursrutsch zumindest wieder auf 160 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 14.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000DV8M0Y2, wurde beim Aktienkurs von 154,00 Euro mit 0,86 - 0,87 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 150 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,13 Euro (+30 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 148,838 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 148,838 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH6JLV7, wurde beim Aktienkurs von 154 Euro mit 0,54 - 0,58 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 160 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,11 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 146,256 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 146,256 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD1CYN7, wurde beim Aktienkurs von 154 Euro mit 0,89 - 0,90 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,37 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de