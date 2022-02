MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW rechnet im Zuge der Mehrheitsübernahme am chinesischen Produktions-Joint-Venture mit dem Partner Brilliance mit einem positiven Sondereffekt in Milliardenhöhe. BMW Brilliance Automotive (BBA) habe die notwendigen Lizenzen von den chinesischen Behörden erhalten, womit BMW nun mittelbar 75 Prozent an BBA halte, teilte der Münchener Autobauer am Freitag mit. Brilliance China Automotive halte die restlichen 25 Prozent. Der Schritt war bereits angekündigt worden. Im Zuge der Neubewertung der bisher gehaltenen 50 Prozent ergebe sich auf Basis einer ersten Einschätzung ein positiver Einmaleffekt von 7 bis 8 Milliarden Euro, hieß es weiter. In den kommenden Wochen soll der Wert genauer spezifiziert werden. Die BMW-Aktien reagierten unter dem Strich nicht auf die Nachricht./mis/jha/