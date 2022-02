DJ Peeroton, Sports Food with System, Österreichs Nr.1, verstärkt sein Führungsteam - Steirer André Möseneder wird zum Channel Manager Sportfachhandel befördert

Wien (pts012/11.02.2022/11:00) - Der 31-jährige André Möseneder BA wurde von den Gesellschaftern des österreichischen Sportnahrungsherstellers Peeroton mit Wirkung zum 1.November 2021 zum Channel Manager Sportfachhandel bestellt. In dieser Funktion wird der gebürtige Steirer, verheiratet und Vater eines Sohnes, künftig für die Betreuung des gesamten Sportfachhandels, Leitung des Außendienstes und Event-Management verantwortlich sein. Er wird in seiner Funktion an Mag. Thomas O. Uitz, MBA, Commercial Director, berichten.

André Möseneder war bereits zuvor bis Oktober 2021 Business Development Manager für die Key Accounts im Sportfachhandel bei Peeroton tätig. Während seiner Tätigkeit bei Peeroton studierte er berufsbegleitend auf der Fachhochschule FH Wien Wirtschaft-Management-Finance. Seine Spezialgebiete waren Logistik und Transport Management. Im Juni 2021 schloss das Studium Bachelor of Arts in Business mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Peeroton, gegründet 1994, ist führender Sportnahrungsanbieter auf dem österreichischen Markt, seit 2012 offizieller Ausstatter des ÖOC-Olympic Teams Austria und seit 2002 Offizieller Partner des Austria Ski-Teams sowie zahlreicher Spitzenklubs, österreichischer Nationalteams im Handball, Volleyball und Eishockey. Weiters ist Peeroton Partner vieler Fußball-Vereine wie Sturm Graz, WAC, Austria und Betreuer vieler SpitzensportlerInnen. Peeroton ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Wien im Millenniumstower.

"Nach einem rasanten Wachstum in den letzten Jahren, war es wichtig, unser Team mit einem kompetenten Manager zu besetzen, der unser Unternehmen bestens kennt, eine exzellente Ausbildung besitzt und damit keine lange Einarbeitungszeit benötigt. Wir freuen uns, mit André einem erfahrenen Peeroton-Mitarbeiter die neue Gesamtverantwortung zu übergeben, somit setzen wir weiter stark auf Kontinuität", so Mitgesellschafter und Vater Reinhard Möseneder. Es ist ein Zeichen, dass die nächste Generation den Ausbau des Unternehmens weiter vorantreibt.

