Hamburg (ots) -Ein DSL-Router bringt das Internet nach Hause. Neben Marktführer AVM mit seinen FritzBoxen bieten Provider eigene Modelle an. Welches Gerät hat die Nase vorn?Unter den aktuellen Routern von Marktführer AVM ist die Fritz Box 7590 AX das Top-Modell. Sie bietet hohe WLAN-Leistung und schaffte im Test durchschnittlich bis zu 442 Mbps auf der 2,4-Gigahertz-Frequenz und bis zu 922 Mbps auf 5 Gigahertz. Die günstigere Fritz Box 7530 AX trat im Nahbereich bei 5 Gigahertz kräftig aufs Gaspedal, bot aber eine geringere Reichweite als die 7590 AX. Die aktuellen DSL-Router der Deutschen Telekom zeigten im Test eine starke WLAN-Leistung. Der Speedport Pro Plus punktete insbesondere mit hoher Reichweite, der Speedport Smart 4 mit hohen Datenraten von bis zu 1548 Mbps auf der 5-Gigahertz-Frequenz. Auch O2 hat einen eigenen DSL-Router mit Wifi 6 im Sortiment. Im Test gab die HomeBox 3 bei 5 Gigahertz kräftig Gas, enttäuschte jedoch auf 2,4-Gigahertz-Frequenzband. Zudem bietet er nur wenige Funktionen.Fazit: Die Fritz Box 7590 AX sicherte sich mit schnellem WLAN, vielen Funktionen und einer einfachen Bedienung den Testsieg. Wer nicht so viel ausgeben möchte und weniger Wohnfläche hat, greift zur 7530 AX. Mehr WLAN-Leistung, aber weniger Funktionen liefern die Speedport-Router der Telekom.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 4/2022, die ab dem 11. Februar im Handel verfügbar ist.