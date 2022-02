Stuttgart (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENO-Ton Ausschnitt "In meiner Welt":Aladdin: In meiner Welt kannst du die tollsten Dinge sehen. Hier sagt dir keiner Nein und sperrt dich ein und nimmt dir deine Träume. Jasmin: In deiner Welt ist alles neu und wunderschön. Ich bin dem Himmel nah. Mir wird klar, mit dir liegt eine neue Welt vor mir. Aladdin: Eine völlig neue Welt mit dir ... (0:33)Anmoderation:Teure Geschenke oder eine besonders romantische Kleinigkeit? Heute am Valentinstag stehen viele vor der Frage, was bereitet meinem Liebsten oder meiner Liebsten eine Freude? Für Albert Einstein war die Antwort glasklar: "Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt." Das Zitat könnte genauso von Disneys Aladdin kommen. Der mittellose Dieb aus 1001 Nacht hat auch ohne Geld das Herz seiner Auserwählten, der wunderschönen Prinzessin Jasmin, erobert. Und zwar mit Charme, Witz und Aufmerksamkeit. Also halten wir uns bei der Frage nach dem perfekten Valentinstaggeschenk doch an Aladdin. Was würde er seiner Jasmin schenken? Das weiß keiner besser als Gonzalo Campos López, der im gleichnamigen Musical im Stage Apollo Theater in Stuttgart die Hauptrolle spielt:O-Ton 1: Gonzalo Campos LópezIch denke, er wird irgendwie ein romantisches Date organisieren. Den Sonnenuntergang anschauen oder einen Spaziergang zum nächsten Döner-Laden machen (lacht) einen Döner klauen. Und danach natürlich mit dem fliegenden Teppich durch den Sternenhimmel fliegen. (0:21)Mit so einem Geschenk würde Aladdin auf jeden Fall voll ins Schwarze treffen - da ist sich Prinzessin Jasmin-Darstellerin Mae Ann Jorolan ganz sicher:O-Ton 2: Mae Ann JorolanIch glaube, Jasmin würde sich generell über Erlebnisgeschenke freuen. So zum Beispiel ein romantisches Picknick unterm Sternenhimmel, auf dem fliegenden Teppich oder ein Baklava-Kochkurs für zwei (lacht). (0:12)Bei Aladdin und Jasmin geht Liebe also wirklich durch den Magen...Doch geht es am Valentinstag eigentlich auch ohne teure Geschenke oder eine Essenseinladung? Klar doch! Wie es garantiert funktioniert, weiß Flaschengeist Dschinni. Schließlich hat er auch seinem Freund Aladdin geholfen, die Prinzessin für sich zu gewinnen. Gespielt wird der Flaschengeist von Maximilian Mann und der hat einen sehr guten Tipp:O-Ton 3: Maximilian MannEhrlich zu sein, pur zu sein. Weil das letztendlich, glaube ich, die Dinge sind, die der andere an seinem Partner schätzen lernen soll. Und eine Liebe oder eine Beziehung kann nur dann funktionieren, wenn das eben beidseitig gegeben ist. (0:14)Mit gemeinsamer Zeit, gutem Essen und aufrichtiger Ehrlichkeit kann also eigentlich gar nichts mehr schief gehen am Valentinstag. Mae Ann und Gonzalo haben auch noch einen Vorschlag für das perfekte Last-Minute-Geschenk, das garantiert ankommt:O-Ton 4: Mae Ann und GonzaloGonzalo: Ein Ticket für Aladdin, oder? Mae Ann: Ein Ticket für Aladdin. Gonzalo: Natürlich! (lachen) (0:05)Abmoderation:Wer also noch spontan ein Geschenk sucht: Tickets für einen Abend in der magischen Welt aus 1001 Nacht gibt es online auf www.stage-entertainment.de. Einfach schnell selbst ausdrucken und schon kann das Geschenk überreicht werden.Pressekontakt:Ansprechpartner:Convensis GmbH, Saskia Hildebrandt, 0711 365 337 72all4radio, Leonie Linhoff, 0711 3277759 0Original-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5144229