Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 19 Positionen. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf knapp 36 Prozent Buchgewinn.

Diese Woche haben wir eine Neuempfehlung ausgesprochen und der Kauf dazu unlimitiert empfohlen. Heute benennen wir bei drei Engagements aus der Empfehlungsliste unsere ersten Kursziele und ändern bei einem Langzeitinvestment unsere Einschätzung und den Zielkurs. Außerdem bleiben drei Nachkauflimits im Markt, die wir schon in den letzten Wochen ausgesprochen hatten. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Zuletzt konnten sich die zum Jahresauftakt so gebeutelten Technologiewerte etwas erholen. Gestern gab es wieder einen Dämpfer der hier im Chartvergleich noch nicht voll zur Geltung kommt:

Empfehlungsliste

Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:

Den vollständigen Artikel lesen ...