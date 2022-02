Vor dem Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist ein Blick ins Grundbuch unerlässlich. Darin finden sich nämlich alle Informationen, die für den Erwerb oder die Veräußerung von Bedeutung sind. Wissenswertes rund ums Grundbuch erläutern Experten des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN. In Deutschland wird jedes Grundstück in einem eigenen Grundbuchblatt erfasst. In diesem Register sind die Eigentums-, Rechts- und Schuldverhältnisse eines Grundstücks verzeichnet. Der Grundbuchauszug umfasst alle Informationen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...