Value-Aktien sind Wertpapiere mit besonders niedriger Bewertung. Zur Beurteilung werden oft das Kurs-Umsatz-, Kurs-Gewinn-, Kurs-Cashflow-, Kurs-Buchwert-Verhältnis und die Dividendenrendite herangezogen. In den Jahren nach der Finanzkrise 2008 haben zwar auch Value-Aktien an Wert gewonnen, doch Wachstumsaktien (Growth) schnitten klar besser ab. Ursache war vor allem die Entwicklung der Zinsen, die in diesem Zeitraum meist nur fielen. 1. Value-Aktien profitieren von steigenden Zinsen Doch diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...