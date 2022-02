Update: Der Artikel Kostenlose Datenbank erstellen wurde am 11. Februar 2022 aktualisiert. Ohne ein Datenbankmanagement-Tool kann beim Verwalten deiner Datenbank eine Menge schief gehen. Wenn du Pech hast, hast du am Ende eine Menge doppelter Dateien, die an verschiedenen Orten gespeichert sind, kannst die Daten nur auf komplizierte Weise mit anderen Personen oder Systemen teilen ...

