Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unter dem Eindruck sehr hoher Inflationsraten kündigte die EZB Anfang Februar an, ihre geldpolitische Ausrichtung bei ihrem nächsten Treffen am 10. März zu überprüfen, so die Analysten der DekaBank.Die Marktteilnehmer hätten heftig auf diese Aussagen reagiert und würden nun im späteren Jahresverlauf beginnende Leitzinserhöhungen antizipieren. Während die einzelnen Ratsmitglieder unterschiedliche Vorstellungen über das Tempo des geldpolitischen Ausstiegs hätten, seien sie sich darin einig, dass vor dem ersten Zinsschritt die Nettoanleihekäufe des APP eingestellt werden sollten. ...

