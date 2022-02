Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Rahmenbedingungen sind streng genommen nicht gut: Zwar sprang die Inflation im Januar in den USA deutlich stärker nach oben als ursprünglich erwartet. Doch ein starker Dollar, in die Höhe schießende Renditen von US-Staatsanleihen und eine anstehende Zinsanhebung im März bedeuten Gegenwind für den Goldpreis. "Mittlerweile gehen über 90 Prozent der Befragten von einem Zinsschritt von 50 Basispunkten aus", sagt Markus Bußler. Die Notenbank steht unter Druck. Zu lange hat die Fed die Inflation als "vorübergehend" bezeichnet und ist untätig geblieben. Jetzt kommt allmählich Panik auf. Es kursiert das Gerücht, die Notenbank könnte die Zinsen überraschend bereits in den nächsten Tagen anheben, um ein Zeichen zu setzen. Doch wird sie das wirklich tun? "Die Aktienmärkte sind nach wie vor nervös." Die Fed müsse nun abwägen, wie hoch das Risiko sei, mit einem Zinsschritt außer der Reihe, die Märkte zu verschrecken. Bei den Minenaktien stand in der zu Ende gehenden Woche eine Akquisition des weltgrößten Goldproduzenten Newmont im Fokus. Der Konzern hat Partner Buenaventura aus dem Joint Venture für die Yanacocha Gold Mine in Peru herausgekauft. Dabei handelt es sich um die größte Goldmine Südamerikas. Buenaventura hielt einen Anteil von 43,65 Prozent an dem Projekt. Dieser Anteil landet nun bei Newmont. Newmont zahlt dafür 300 Millionen Dollar - Plus 100 Millionen, die aber maßgeblich an den Preisen für Gold, Silber und Kupfer hängen. "Für Newmont ist das ein sehr guter Deal", sagt Markus Bußler. Der Konzern läuft aktuell Barrick ein wenig den Rang ab. Außerdem wirft Markus Bußler einen Blick auf Standard Lithium und die jüngste Shortattacke. "Anscheinend besteht hier ein grundsätzliches Missverständnis", sagt Bußler. Dieses beziehe sich auf die Art und Weise, wie Lithiumprojekte entwickelt werden. Genaueres erfahren Sie in dem Video, das Sie gleich hier ansehen können. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube