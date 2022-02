Der Spezialist für digitales Bezahlen, insbesondere Konsumkredite (Buy Now Pay Later), veröffentlichte gestern Zahlen zum zweiten Fiskalquartal (FQ2). Am Quartalsende 31.12. zählte man 11,2 Mio. Kunden und kooperierte mit 168.000 Geschäften.



Das abgewickelte Zahlungsvolumen betrug 4,5 Mrd. $. Rund 4 % dieser Summe kamen nach Abzug von Transaktionskosten bei AFFIRM an: 184 Mio. $ Umsatz (+ 93 %). Trotz der fast verdoppelten Erlöse verachtfachte sich das operative Defizit auf 196 Mio. $.



Im FQ3 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes operatives Defizit von 19 bis 21 % der Erlöse, Analysten hatten mit ca. 2 % gerechnet.



Dies ist ein Auszug der heutigen Bernecker Daily.



