Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die UmweltBank Aktiengesellschaft (ISIN DE0005570808/ WKN 557080), Nürnberg, erwartet für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. EUR 38 Mio., so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

