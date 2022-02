Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau begibt eine Anleihe (ISIN XS2441530891/ WKN A3E5HX) in Britischen Pfund mit Fälligkeit zum 31.07.2026, so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Britischen Pfund betrage der Nominalzinssatz 1,25%.Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Britischen Pfund in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Britischen Pfund. S&P vergebe für die KfW ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 98,55% ergebe sich eine Rendite von 1,64%. (Bonds Weekly Ausgabe vom 10.02.2022) (11.02.2022/alc/n/a) ...

