London (www.anleihencheck.de) - Trotz eines rekordhohen Inflationsdrucks in den USA erwartet Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management, eine maßvolle Straffung der US-Geldpolitik, die an den Straffungszyklus von 2004 bis 2006 erinnern dürfte.In der Eurozone deute alles auf einen Zinsanstieg in diesem Sommer hin, ungeachtet der bisherigen EZB-Zusicherungen. ...

