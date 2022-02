Berlin (www.anleihencheck.de) - "Niedrige Zinsen ermöglichen es Kreditnehmern, ihre Schulden einfacher zurückzuzahlen", so die Experten vom Online-Broker LYNX."Für den Kreditgeber bedeutet das auch eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit. Steigen nun die Zinsen deutlich an und in der Folge fallen Rückzahlungen aus, könnte das wiederum einen deutlich negativen Effekt auf den Bankensektor und damit auf das Finanzsystem haben. Wir wollen natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber im schlimmsten Fall droht dann eine neue Finanzkrise und das Spiel mit Rettungsaktionen und Maßnahmen, um das Finanzsystem am Leben zu erhalten, beginnt von vorne." ...

