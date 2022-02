Auf der Zielgerade befindet sich die flankierende Kapitalerhöhung von Lloyd Fonds zur Finanzierung des zuletzt erworbenen Vermögensverwalters BV Holding sowie dem Minderheitseinstieg bei dem Fintech-Unternehmen growney. Den Bezugskurs für die bis zu 615.000 neuen Aktien haben die Hamburger auf 12 Euro festgelegt und sind damit unter dem vorab kommunizierten Höchstbetrag von 13 Euro geblieben. Das ... The post Lloyd Fonds: Gutes Investment appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...