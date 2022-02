Wien (www.fondscheck.de) - Aviva Investors, die Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva, hat Andrea Carzana zum Co-Manager des Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund (ISIN LU2157504775/ WKN A2P217) (CTGE) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde im Februar zu Aviva Investors stoßen und von London aus an Aktienchef Alistair Way berichten. Carzana werde mit Max Burns, Co-Manager des Fonds seit Juli 2021, und dem Senior ESG-Analysten und Klimaspezialisten Rick Stathers zusammenarbeiten. Dabei werde das Trio weiterhin auf die Anlageideen und Analysen der ESG-Research- und Global Equities-Teams zurückgreifen. ...

