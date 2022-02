Wien (www.fondscheck.de) - Dass die EU-Taxonomie Kernkraft nun fix als nachhaltige Energiequelle klassifiziert hat, löste im Atomkraft-kritischen Österreich breites öffentliches Unverständnis aus, so die Experten von "FONDS professionell".Investments in den Bereich würden damit quasi "amtlich beglaubigt" als "grün" gelten. Würden sich damit auch die hiesigen Standards nach unten nivellieren? Nein, hätten Experten in einer Diskussion beim Finanzjournalistenforum gesagt. In der österreichischen Investmentindustrie dürfte der Schritt der Europäischen Union (EU) wenig Relevanz haben, da Konsumenten und Markt ohnehin ein viel breiteres Nachhaltigkeitsverständnis hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...