Verbio CEO Claus Sauter auf dem HIT am 10.02.2022. Verbio Aktie auf Einstiegskursniveau? ESG-Aktien hatten es seit November nicht leicht. Eigentlich erklärte Zukunftsbranchen, mussten die Aktienwerte, die zugegebenermassen oft "gut gelaufen waren", Zweifel an langfristig erreichbarer Profitabilität der Wasserstoffaktien, Probleme bei den Windanlagenbauern, Kursrückschläge bei Bestandshaltern von erneuerbare Energieanlagen ,… Und in diesem Umfeld fiel auch die Aktie der Verbio Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) trotz Rekordumsätzen und Rekorderträgen, zuletzt bestätigt mit Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...