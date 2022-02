Leonteq gehörte 2021 mit einem Wertzuwachs von rund 100 Prozent zu den Überfliegern in der Schweiz. In diesem Jahr zeigt der Derivate-Spezialist mit einem Mini-Plus seit Jahresanfang immerhin relative Stärke - weist doch der SMI im Zeitraum ein Minus auf. Die jüngst gemeldeten Zahlen zeigen zudem, dass die Schweizer auf Kurs sind.Der Finanzdienstleister aus dem Nachbarland hat am Donnerstag für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von rund 156 Millionen Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen. Das war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...