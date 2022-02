Die Aktie von Paypal findet keinen Halt und taumelt immer weiter in die Tiefe: Nach anfänglichen Gewinnen ist sie am Donnerstag weitere drei Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht droht das Papier des Online-Bezahldiensts damit eine weitere wichtige Unterstützung zu verlieren.Zwar hat sich der Verkaufsdruck bei Paypal im Vergleich zur Vorwoche spürbar abgeschwächt, auf Wochensicht steht aber dennoch ein Minus von weiteren 4,5 Prozent an der Kurstafel. Am Donnerstag ...

