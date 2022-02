BERLIN (dpa-AFX) - In der Sonntagsfrage sind SPD und Union dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" zufolge derzeit gleich auf. Jeweils 25 Prozent der Befragten würden die Sozialdemokraten beziehungsweise CDU/CSU wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter mehr als 1200 Wahlberechtigten hervorgeht. Für die SPD bedeutet das ein Plus von 1 Prozentpunkt zum vorherigen Umfrageergebnis, die Union konnte sich um 2 Punkte und damit zum vierten Mal in Folge verbessern.

Grüne und FDP kämen auf 16 Prozent (minus 2) beziehungsweise 9 Prozent (minus 1). Die AfD würde bei 11 Prozent (plus 1), die Linke bei 6 Prozent (minus 1) landen.

Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) sind der Meinung, dass es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an Führungsstärke fehle. Nur 27 Prozent halten ihn für führungsstark, darunter 51 Prozent der SPD-Anhänger. Insgesamt sind 56 Prozent (Ende Januar: 62 Prozent) mit seiner Arbeit als Kanzler zufrieden./ddb/DP/eas