Dass es beim Investieren in Bitcoin & Co. in Sachen Steuern eine gewisse Haltefrist gibt - Haken dran, das wissen vermutlich die meisten. Doch wie sieht es eigentlich beim Thema Staking von Kryptowährungen aus? Auf was achtet das Finanzamt, welche Rechte und Pflichten gibt es - und wo trägt man bei der Steuererklärung überhaupt solche Krypto-Erträge ein? Das und vieles mehr beantwortet Roland Elias, besser bekannt als @Steuern mit Kopf im neuen Video!