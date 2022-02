In der Woche vom 07. bis 11. Februar 2022 (31.01 bis 04.02.22) gibt es wieder zahlreiche Neuigkeiten am KMU-Anleihemarkt. So legt die reconcept Gruppe eine weitere börsennotierte, grüne Anleihe auf. Dieses Mal handelt es sich um eine fünfjährige Projekt-Anleihe (ISIN: DE000A3MQQJ0) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 9 Mio. Euro und einem Zinskupon von 4,25% p.a. Die Anleihemittel dienen dem Erwerb und dem Betrieb eines Windparks. Das junge Münchener Immobilien-Unternehmen FiveRocks Development SE strebt ebenfalls den Weg auf den Kapitalmarkt an und plant die Emission einer 3,50%-Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro. Auf welche Projekte sich FiveRocks spezialisiert hat und was die Hintergründe der geplanten Emission sind, haben die beiden Unternehmensgründer Michael Schröder und Tobias Hänschke im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche erklärt.

Die Credicore Pfandhaus GmbH hat ihre fünfjährige Debüt-Anleihe (WKN: A3MP5S) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. bereits Ende 2021 aufgelegt. Im Anleihen Finder-Interview hat Gründer und Geschäftsführer Miguel ...

