(shareribs.com) Washington 11.02.2022 - Die Planungen zur Förderung der Elektromobilität in den USA werden konkreter. Das Weiße Haus will 5 Mrd. USD in das Ladenetz steigen. Ein ehemaliger Tesla-Ingenieur wird künftig für Ford arbeiten. Die Regierung in Washington hat im vergangenen November ein umfangreiches Infrastrukturpaket verabschiedet. Hinsichtlich der Förderung der Elektromobilität fiel dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...