Der Autobauer BMW hat eine Mehrheitsbeteiligung am chinesischen Joint Ventures angekündigt. Das China-Geschäft ist besonders wichtig für den Münchener DAX-Konzern. Mit weiterem Wachstum in der Volksrepublik könnten die Umsatzerwartungen erreicht werden. Von Luca Bißmaier. Der Münchner Autobauer BMW hat am Freitag die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung des chinesischen Joint Ventures BMW Brilliance Automotive Ltd gemeldet. Die dafür benötigte Lizenz ...

