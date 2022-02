Paris (ots/PRNewswire) -Quintessence bietet den ultimativen Grand Marnier-Geschmack in einem brillanten, speziell angefertigten Baccarat-DekanterGrand Marnier gibt das Debüt eines Sortiments an Spezialausgaben bekannt und bringt den ersten von zwei seltenen Grandes Cuvées auf den Markt: Quintessence. Diese exquisite Spirituose ist eine Hommage an den historischen Werdegang des Likörs und steht für die höchsten Ausdrucksformen des legendären französischen Hauses. Sie macht deutlich, wie die komplexesten Aromen aus den scheinbar einfachsten Kombinationen abgeleitet werden können: Cognac, Orangenessenz, Holz und Zeit.Quintessence ist eine Hommage an die Ursprünge von Grand Marnier, ein Meisterwerk, das der Assemblage aus Cognac und Bigaradia-Orange ihren ultimativen Ausdruck verleiht. Es handelt sich dabei um die seltensten und ältesten Hors d'âge-Cognacs. Jeder einzelne wurde exklusiv aus der Grande Champagne ausgewählt und ist im "Paradis", der familieneigenen Kellerei in der Maison Marnier Lapostolle, gereift. Raguenaud fügte dann feinste Bigadia-Orangenschalen hinzu, die doppelt destilliert wurden, um eine Intensität der Aromen zu gewährleisten. Die Kenntnisse dafür hat er sich in seinen fast zwei Jahrzehnten im Haus angeeignet. Die mühevolle Doppeldestillation und sorgfältige Arbeit ergeben eine reichhaltige, sanfte Flüssigkeit mit trockenen Fruchtaromen aus Aprikose und Walnuss, getragen von einer warmen dunklen Vanille-Note.Grand Marnier, das sich stets an Luxus und hochwertigen Prädikaten orientiert hat, wurde 1880 gegründet. Damals begann Louis-Alexandre Marnier Lapostolle damit, Citrus Bigaradia, die aromatische Bitterorange, ein seltenes Gut in Europa, mit raffiniertem französischem Cognac zu vermischen. Durch das Anreichern des Cognacs mit dem Zitrusfrüchte-Extrakt schuf er eine Möglichkeit, einen faszinierenden, aber flüchtigen Duft zu bewahren, der einem vorübergehenden sensorischen Eindruck Beständigkeit verlieh.Citrus Bigaradia verzaubert und inspiriert auch heute noch die Macher von Grand Marnier, allen voran Patrick Raguenaud, den berühmten Master Blender, der für die Kreation von Quintessence in den Archive des Hauses nach Inspiration suchte. Dort stieß er auf ein altes Rezept, bei dem die Bigaradia-Orange in Cognac mazeriert wurde und verwendete dieses, um Quintessence zu kreieren.Der Grand Cuvée Quintessence ist die Essenz des Außergewöhnlichen. Die Qualität der Flüssigkeit wird durch eine von Baccarat handgefertigte Karaffe ergänzt, die von der symbolträchtigen Originalflasche von Grand Marnier inspiriert ist, wie sie bereits vor Jahrhunderten hergestellt wurde. Wie die Vollendung eines perfekten Kreises haben sich die beiden historischen Markenhäuser wieder zusammengefunden, um ihre zeitlose Leidenschaft für französische Exzellenz neu zu entfachen.Jede Karaffe wird von Baccarats meisterhaften Handwerkern von Hand hergestellt, ist damit einzigartig und bei 1450 Grad mundgeblasen. Ihre hypnotische, unendliche Wendung taucht in die unvergleichliche Eleganz des seltenen Cognac ein, der mit einem handgefertigten Stopper geschmückt ist.Die exklusive Kollektion wird im Jahr 2022 nur in ausgewählten Märkten im Einzelhandel erhältlich sein. Im ersten Jahr wird es weltweit nur 1.000 Flaschen geben."Wenn man sich vorstellt, wie selten diese Art von Cognac ist, wird das Trinken dieses Cognac zu einem echten Erlebnis. Die Empfindung, das Gefühl, die Wahrnehmung der Aromen, das ist unvergesslich", so Raguenaud. "Wer Quintessence kreiert, der arbeitet mit einem ganzen Vermächtnis."Grand Marnier Révélationoffenbart die aromatische Kraft seltener XXO-CognacsParallel dazu wird Grand Marnier auch "Révélation" einführen - die prestigeträchtige Version des legendären französischen Hauses mit dem ausgeprägtesten Cognac-Geschmack. Die XXO-Cognacs, also die besonders alten Cognacs aus der Révélation-Reihe stammen ausschließlich aus der renommierten Grande Champagne und sind im renommierten Chateau Grand Marnier in Bourg-Charente zur Perfektion gereift. Die endgültige Assemblage aus Cognac und Bigadia-Extrakt ruht über mehrere Monate in Eichenfässern, sodass die perfekte "Alchemie" eintreten kann.Mit nur einem Schuss der Bigaradia-Essenz wird die klassische Süße gedämpft, während die eigentliche Seele der Spirituose - erdige Vanille, frische Blumenessenzen und warme Mandelaromen - deutlicher hervortritt. Es handelt sich um eine komplizierte Balance: Ohne die süßen Geschmackselemente zur Bestimmung der Konsistenz ist Master Blender Raguenaud stark auf seine Nase angewiesen.Der äußerst subtile Grande Cuvée Révélation hebt Vanille und Trockenfrüchte - Aprikosen, Nüsse - hervor, bevor er in einem langen Abgang komplexe Aromen offenbart. Die frische und runde Bitterorange passt perfekt zu diesem bemerkenswerten Cognac und sorgt für eine faszinierende und dauerhafte Begegnung.Für das sensorische Erlebnis der Grandes Cuvées bat Grand Marnier die französische Parfümeurin Marie Le Febvre, die Grenzen der Duftwahrnehmung und der Aromaerkennung zu erkunden. Das olfaktorische Know-how, das sie in vielen Jahren bei der Entwicklung von Düften erworben hat, erweist sich als unschätzbar für das Verständnis von Spirituosen und erklärt, warum der Grand Marnier solch eine überzeugende organoleptische Erfahrung bietet."Der Grand Marnier ist eine Spirituose, ist aber aufgebaut wie ein komplexer Duft. Er folgt dem klassischen Aufbau von Parfüm", so Le Febvre.Die beiden Spezial-Cuvées werden in ausgewählten Märkten zum Preis von 3.000 USD (Quintessence) und 700 USD (Révélation) erhältlich sein.*Nur Quintessence ist in einem Baccarat-Dekanter erhältlich.INFORMATIONEN ZUR CAMPARI GROUP Die Campari Group ist ein wichtiger Akteur in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die sich auf globale, regionale und lokale Schwerpunkte verteilen. Globale Prioritäten, auf die sich die Group konzentriert, sind Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Group wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und handelt in über 190 Ländern auf der ganzen Welt mit führenden Positionen in Europa und Nord- und Südamerika. Die Wachstumsstrategie der Group zielt auf eine Kombination aus organischem Wachstum durch starken Markenaufbau und externem Wachstum durch selektive Akquisitionen von Marken und Unternehmen.Die Campari-Gruppe mit Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 22 Ländern. Die Group beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert.Weitere Informationen: www.camparigroup.comBitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.