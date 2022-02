DJ Knorr-Bremse-AR schlägt Infineon-Chef Ploss für Mangold-Nachfolge vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG wird der Hauptversammlung den scheidenden Infineon-Vormann Reinhard Ploss als neues Mitglied zur Wahl in das Gremium vorschlagen. Im Anschluss an seine Wahl auf der Hauptversammlung am 24. Mai soll Ploss dann auch als Nachfolger von Klaus Mangold zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden, wie der Münchner MDAX-Konzern mitteilte. Die Neubesetzung ist erforderlich, da Mangold sein Mandat niederlegt und altersbedingt aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Ploss wird Ende März als Vorsitzender des Vorstands der Infineon Technologies AG ausscheiden.

"Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats ist langfristig geplant", sagte Mangold laut der Mitteilung. Der Manager ist seit 2018, dem Jahr des Börsengangs von Knorr-Bremse, Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Mit Wirkung zur diesjährigen Hauptversammlung legt auch Aufsichtsratsmitglied Thomas Enders sein Mandat aufgrund anderweitiger wichtiger Verpflichtungen nieder und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. Eine Entscheidung des Aufsichtsrats zur Nachbesetzung wird bis Ende März getroffen, wie der Bremsenhersteller für Nutz- und Schienenfahrzeuge mitteilte.

February 11, 2022 11:40 ET (16:40 GMT)

