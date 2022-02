(shareribs.com) London 11.02.2022 - Der Goldpreis bewegt sich am Freitag weiter nach oben. Die stark anziehende Inflation in den USA stützt die Zinserwartungen. Bislang überwiegend aber die Sorgen über die steigenden Preise. Der Goldpreis hält sich weiterhin deutlich über der Marke von 1.800 USD. Die weiter anziehende Inflation sorgt für ein stabilisierendes Umfeld.Die Inflation in den USA ist im ...

