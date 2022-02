Halle (ots) -



Atomkraft ist der falsche Weg. Dafür muss man nicht mal Argumente wie die ungeklärte Endlagerung anführen. Kernenergie aus neu gebauten Kraftwerken ist auch wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig mit erneuerbarem Strom. Das ökonomische Argument sollte auch einem Friedrich Merz zugänglich sein.



Die Träume des CDU-Chefs von vermeintlichen Wundertechnologien sind nicht nur unrealistisch, sie sind auch unfinanzierbar. Wer heute noch in Atomkraft investiert, kauft seine Wasserkiste nicht an der Tankstelle, sondern an der Flughafenbar. Das kann man machen, wenn man sehr viel Geld hat - oder sehr wenig Verstand.



