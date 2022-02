Berlin (ots) -Zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner halten Autobahnblockaden für ungerechtfertigt. Nach einer exklusiven Civey-Umfrage im Auftrag des Tagesspiegels haben 66 Prozent der Menschen in Berlin die Frage, ob sie die Blockierungen als Protestform für den Klimaschutz für gerechtfertigt hielten, mit "Eher nein" (12 Prozent) und "Nein, auf keinen Fall" (54 Prozent) beantwortet. Im Bundesländervergleich gibt es in der Hauptstadt jedoch die meiste Zustimmung für die Aktionen. In Brandenburg sprachen sich 83 Prozent der Befragten gegen die Autobahnblockaden aus.Aufgeschlüsselt nach Wählern erhalten die Autobahnblockaden in Berlin die meiste Unterstützung bei Anhängern der Grünen (52 Prozent beantworteten die Frage mit Ja, 40 Prozent mit Nein) sowie der Linken (33 Prozent gegenüber 61 Prozent). Den wenigsten Rückhalt fanden die Aktionen unter den Wählern der CDU/CSU, bei denen 94 Prozent mit Nein stimmten, sowie der FDP und AfD mit jeweils 90 Prozent. Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hatte im Zeitraum vom 4. bis 10. Februar rund 58.000 Menschen bundesweit dazu befragt.Online unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/starke-unterschiede-nach-parteipraeferenz-zwei-drittel-der-berliner-halten-autobahnblockaden-fuer-ungerechtfertigt/28057662.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5144770