Der Milliardär Kevin O'Leary ist eine Investoren-Legende und neben seinen Investitionen vor allem für seine deutlichen Ansagen bekannt. In einem Interview hat er sich jetzt geradezu bullish gegenüber dem Metaverse gezeigt. Zuletzt war der Risikokapitalgeber Kevin O'Leary als einer der Hauptinvestoren in der 450-Millionen-Dollar-Finanzierung der Layer-2-Lösung Polygon aufgefallen. Im vergangenen Jahr hatte er sich an der Seite von Paypal-Mitgründer Peter Thiel mit deutlichen Worten gegen in China geschürfte Bitcoins ausgesprochen. O'Leary kompromisslos: Bitcoins nur aus grüner Energie In einem CNBC-Interview nannte...

