Der DAX ging heute bei anhaltend nervösem Handel leicht tiefer ins Wochenende. Dabei beruhigten sich die größten Zinsängste aus den USA zunächst, was auch die langen Renditen in Deutschland nicht weiter nach oben trieb. Bei den Einzelwerten legte die Aktie von Mercedes-Benz nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen deutlich zu, während Delivery Hero weiter abstürzte. Die Aktie von Teamviewer gab wohl eher aus technischen Gründen leicht nach, und die Aktie von Heidelberger Druck korrigierte nach dem starken Anstieg an den beiden Vortagen zum ...

