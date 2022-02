Nutzen Sie KI, um das Potential von 5G mit End-to-End-IoT-Analytik mit niedriger Latenz zu realisieren

Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit cloudnativer Software gestaltet, die auf jeder Cloud läuft und die Art und Weise verändert, wie sich die Welt vernetzt, gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit seiner Intelligent IoT Platform (IIoTP, intelligente IoT-Plattform) bekannt. Die Lösung nutzt künstliche Intelligenz (KI) für Datenströme von IoT-Sensoren und ermöglicht es Unternehmen und Kommunikationsdienstleistern (CSPs) auf diese Weise, sofortige Erkenntnisse und umsetzbare Informationen zu gewinnen.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach IoT-Anwendungen mit der Einführung von 5G-Netzwerken, kann nun eine große Anzahl und Vielfalt von Sensoren eingesetzt werden. Derartige Sensoren generieren enorme Mengen von Daten, für die Analysen fast in Echtzeit mit sehr geringer Latenz erforderlich sind, damit umsetzbare Erkenntnisse abgeleitet werden können. Die Verwendung von KI und Analysen im großen Maßstab ist inzwischen von entscheidender Bedeutung.

Die IIoTP von Mavenir ist eine umfassende Lösung, die unabhängig oder in Verbindung mit der Intelligent Video Application (IVA, intelligente Videoanwendung) von Mavenir und anderen KI-Anwendungen in jeder Cloud und mit jeder Hardware vor Ort eingesetzt werden kann, um auf dem End-to-End-Anwendungsfall basierende IoT-Sensordatenanalysen durchzuführen. Die Mavenir IIoTP lässt sich mit einer Vielzahl von Sensoren integrieren, darunter 2G/3G/4G/5G, die in unterschiedlichen Netzwerken bereitgestellt werden können, einschließlich Mobilfunknetz und Wi-Fi.

"Angesichts der kontinuierlichen Explosion der 5G-Geräte, die online gehen, sind Plattformen wie IIoTP von Mavenir darauf ausgelegt, Hardware-Stacks und verbreitete Software-Frameworks zu konvergieren, um CSPs intelligente, optimierte Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmenskunden für praktische IoT-Initiativen angeboten werden können", sagte Aniruddho Basu, Executive Vice President for Emerging Business bei Mavenir.

Die Plattform ermöglicht die für die Unterstützung einer großen Anzahl von Sensoren nötige Skalierbarkeit und die Flexibilität zum Konfigurieren verschiedenster Sensoren. Die Events können für die End-to-End-Realisierung einer Vielzahl von Anwendungsfällen in Downstream-Interfaces integriert werden. Die Prozesse können zwischen der Edge-Cloud und der zentralen Cloud aufgeteilt werden, um niedrige Latenzzeiten und einen geringeren Bedarf an Datenbandbreite zu erzielen.

"Die IIoTP von Mavenir ist die neueste Ergänzung des Portfolios von KI-Anwendungen von Mavenir. Mit IIoTP und IVA können sich Firmen und CSPs KI-fähige Lösungen erschließen, die Unternehmen neue Möglichkeiten schaffen", sagte Srinivas Chitiveli, VP Produktmanagement, Mavenir Edge AI Apps. "Mavenir ist ein einzigartiger Händler, der im Rahmen einer umfassenden 5G-Lösung KI für IVA und IIoTP nutzen kann. Das führt zur Optimierung von Bereitstellungen und geringeren Kosten bei der Wertschöpfung."

Zentrale Anwendungsfälle für die IIoTP von Mavenir sind:

Fertigung: Automatisierung von Vorgängen zur Reduzierung von Kosten und Ausfallzeiten und zur Verbesserung der Leistung.

Intelligente Städte und intelligente Campus: Optimierung des Umgangs mit Infrastruktur, bessere Lebensbedingungen für die Bevölkerung und Verbesserung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.

Bergbau und Bauwesen: Verbesserung der Arbeitssicherheit, der Verfügbarkeit von Ausrüstung und der Nutzung von Ausrüstung.

Intelligente Gebäude: Verbesserung der Gebäudesicherheit und des Komforts für die Bewohner/innen

Mavenir wird die IIoTP und andere Lösungen aus seinem Portfolio vom 28. Februar bis zum 3. März auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona, Spanien bei der Fira Gran Via in Halle 2 an Stand 2H60 präsentieren. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

