München (ots/PRNewswire) -Die Wintersportsaison ist in vollem Gange und Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, gibt mit ihrem umfangreichen Produktportfolio Menschen auf der ganzen Welt die Chance, an Outdoor-Sportarten und Aktivitäten teilzunehmen. Die Elektrozweiräder von Yadea verfügen über kälteresistente Akkus und bieten unvergleichlicher Leistung und Geländegängigkeit für Fahrer, die in der weißen Jahreszeit weitere Distanzen zurücklegen wollen, um ihre Lieblingssportarten auszuüben."Frei nach dem Motto 'electrify your life' kommen mit Yadeas Angebot an Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Scootern in diesem Winter mehr Menschen in den Genuss der Elektromobilität. Von der Piste geht es direkt auf die Straße: Mit ihren branchenführende Technologien und durchdachten Funktionen sind die Zweiräder ideal für die einzigartigen Anforderungen von Wintersport und Aktivitäten in der kalten Jahreszeit geeignet", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.Wintersportler fahren hoch in die Skigebiete und verschneite Stadtlandschaften ziehen Winterenthusiasten an, egal wie weit entfernt sie sind. Die Elektromotorräder von Yadea verfügen über ausreichend Leistung, um den verschiedenen Geländebedingungen in der kalten Jahreszeit zu trotzen und bieten den Fahrern ein angenehmes Fahrerlebnis. Die G5-Serie ist mit einem GTR 3.0-Motor ausgestattet, der ein Drehmoment von 120 Nm und eine Leistung von 3000 W liefert und eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h erreicht. Alle, die ein Premium-Fahrzeug suchen, werden von der C1S-Serie angenehm überrascht sein: Sie kann einen GTR 3.0-Hochleistungsmotor, eine maximalen Ausgangsleistung von 2,2 kW und eine nahezu sofortige Beschleunigung von 0 auf 60 km/h aufweisen.Angesichts des unberechenbaren Winterwetters sorgt die revolutionäre Graphene 3.0-Akkutechnologie von Yadea dafür, dass Fahrern bei ihren Outdoor-Sportarten und Freizeitaktivitäten nicht der Strom ausgeht. Dieser kälteresistente Akku hält Minusgraden bis zu -20°C mühelos stand, und das integrierte Kühlmittel passt die Akkutemperatur an die unterschiedlichen Wetterbedingungen an, so dass die Fahrleistung in den kalten Monaten nicht abnimmt.Für Alpinsportler, die Unmengen an Ausrüstung transportieren müssen, von Skiern bis hin zu Snowboards, Schneeschuhen oder Schlitten, bietet der Y1S von Yadea mehr Stauraum für ihr Winterspielzeug - mit einer geräumigen, individuell anpassbaren Ablagefläche mit hochbelastbaren Halterungen für den sicheren Transport von übergroßen Gegenständen sowie einer zusätzlichen Ablageeinheit.Die Elektrozweiräder von Yadea zeichnen sich nicht nur auf der Straße aus. Sie sind für hervorragende Geländegängigkeit optimiert - für alle, die im Winter abseits der ausgetretenen Pfade fahren wollen und Spaß an Spazierfahren durch die Natur haben. Das YS500 ist mit rutschfesten 27,5-Zoll-Rädern, einer stoßdämpfenden Vorderradfederung und einer 9-Gang-Schaltung ausgestattet und kann problemlos verschiedene Terrains bewältigen. Außerdem sorgen mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten für ein sicheres und präzises Anhalten - selbst wenn die Wege mit Eis oder Schnee bedeckt sind.Von Winterspritztouren in der Stadt bis hin zu Abenteuern im Gelände - die Elektrofahrzeuge von Yadea helfen den Fahrern, das Beste aus der weißen Jahreszeit zu machen. Dank branchenführender Technologie und einer Fülle von Transportmöglichkeiten für unterschiedliche Bedürfnisse ist Yadea die perfekte Lösung für Fahrer, die diesen Winter nach dem Motto "Electrify Your Life" leben.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto "Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.Für weitere Informationen besuchen Sie uns:Offizielle Website: https://www.yadea.com/ Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/ Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/ Twitter: https://twitter.com/YadeaGermanyFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1744817/Yadea.jpgPressekontakt:YADEA-Medienteam,Tel.: 0510-88100267,E-Mail: media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121646/5144830