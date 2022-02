Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -Warm-Up Vacation leicht gemacht: Marriott-Bonvoy-Gäste können jetzt ein sorgenfreies Reisearrangement über eine Plattform buchenMit der kürzlichen Ankündigung der Wiederöffnung der Grenzen Balis für internationale Reisende kündigt das Marriott Bonvoy Resort in Bali eine strategische Zusammenarbeit mit Bali.com (http://bali.com/) um die Reise- und Quarantäneerfahrung für Urlauber, die auf die Insel der Götter reisen, zu verbessern."Wir können feststellen, dass das Reisen in der heutigen Zeit nicht mehr das ist, was es einmal war. Bei der Vielzahl von Informationskanälen und -quellen kann es für Reisende verwirrend und zeitaufwändig sein, sich durch zuverlässige Informationen zu navigieren. Deshalb war es uns wichtig, den Gästen eine Lösung für Reisen mit einem Klick zu bieten. Diese Allianz soll den Gästen eine sorgenfreie, nahtlose Buchung für ihren vorgeschriebenen Quarantäneaufenthalt mit der Option eines Reisevisums ermöglichen, das auf der integrierten Plattform von Marriott zusammengefasst ist", so Ramesh Jackson, Area Vice President - Indonesia, Marriott International. "Wir haben schon immer fest an die Förderung der Reiseerholung geglaubt, und mit der Wiedereröffnung von Bali für internationale Gäste freuen wir uns, mit Bali.com zusammenzuarbeiten", so Ramesh weiter.Mit dem Start dieser Zusammenarbeit müssen die Gäste keine wertvolle Zeit mehr mit der Suche auf verschiedenen Plattformen verbringen. Um ein sorgenfreies Reiseerlebnis zu ermöglichen, bieten ausgewählte Marriott Bonvoy Resorts auf Bali und Bali.com eine Buchung aus einer Hand an, die eine Warm Up Urlaubsunterkunft und ein Express-Reisevisum auf Marriott.com (https://hotel-deals.marriott.com/bali-repatriation-quarantine-hotel-offers/) oder auf der Plattform des Reiseziels. Die Beantragung von Expressvisa wird von Bali.com unterstützt.Marriott Bonvoy Mitglieder profitieren von 10% Ermäßigung auf die Gebühr für die Beantragung eines Expressvisums (https://bali.com/marriott-bonvoy-program/), wenn sie ihre eigenen Visabestimmungen mit Bali.com treffen möchten. Die Besucher können alles erkunden, was Bali zu bieten hat, und können dann bei der Reiseplanung Entscheidungen treffen, die einen Urlaub nach ihren Vorlieben und Erwartungen ermöglichen. Das Portal für Reiseziele aus einer Hand hebt den Reichtum der balinesischen Kultur hervor und fördert eine grünere und nachhaltigere Zukunft Balis."Bali.com ist entschlossen, eine unterstützende Rolle bei der Rückkehr von Touristen nach Bali und Indonesien insgesamt zu spielen. Während der Pandemie hatten wir einige Millionen Besucher auf Bali.com, die nach Informationen über Reise- und Visabestimmungen suchten, da Indonesien seine Grenzen im März 2020 geschlossen hat. Das Interesse an Bali ist nach wie vor groß und die Menschen wollen wiederkommen. Wir wissen, wie wichtig es in diesen unsicheren Zeiten ist, absolut verlässliche Informationen zu liefern und unsere Besucher dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen, damit sie einen großartigen Urlaub genießen können, sobald sich die Gelegenheit ergibt, Bali erneut zu besuchen", sagte Michael Strobel , Gründer von Bali.com. "Deshalb freuen wir uns sehr, Teil dieser Kampagne zu sein und mit den Marriott Bonvoy Resorts in Indonesien zusammenzuarbeiten, um den Reisenden ein transparentes Quarantänepaket und ein nahtloses Buchungserlebnis zu bieten, das auch das e-Visum umfasst", fügte Michael hinzu.In dem Bemühen, die Erfahrungen der Reisenden auf der Insel weiter zu verbessern, werden schrittweise weitere Hotels hinzukommen, die das Warm-Up-Urlaubspaket anbieten. Wir empfehlen unseren Gästen, sich vor der Reise über die neuesten Reisebestimmungen zu informieren, um die Reisefähigkeit zu bestätigen und die Impf- und Testanforderungen auf Bali zu verstehen. Die Quarantäne- und Reisebestimmungen können sich ändern.Die Gäste können sich auf eine nahtlose, bequeme und sorgenfreie Reise- und Quarantäneerfahrung in den CHSE-zertifizierten Marriott Bonvoy-Resorts auf Bali freuen:- Warm-Up-Urlaubspaket im The St. Regis Bali Resort, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa, Sthala, a Tribute Portfolio Hotel, Ubud Bali: Lassen Sie die Isolation hinter sich und machen Sie Platz für einen warmen Urlaub auf Bali, denn die Gäste müssen nicht fünf Tage lang in ihrem Zimmer unter Quarantäne stehen. Internationale Gäste, die nach Bali kommen, können die speziell reservierten Innen- und Außenanlagen und Aktivitäten des Resorts nutzen.- Nahtloses Reiseerlebnis: Die Zusammenarbeit mit Bali.com ermöglicht den Gästen die folgenden Buchungsoptionen: - Warm-Up Vacation Unterkunftspaket - Warm-Up Vacation Unterkunft zusammen mit Express-Reisevisum, erleichtert durch Bali.com.- Vorteile für Mitglieder: Zusätzlich zu den Vergünstigungen und Vorteilen für Mitglieder erhalten Marriott-Bonvoy-Mitglieder 10 % Ermäßigung auf die Gebühr für die Beantragung eines Expressreisevisums HIER (https://bali.com/marriott-bonvoy-program/). Gilt für neue und bestehende Marriott-Bonvoy-Mitglieder. Um Marriott Bonvoy kostenlos beizutreten und mehr über alle Vorteile zu erfahren, besuchen Sie uns HIER (https://www.marriott.com/loyalty.mi)- Sobald die Quarantäne vorbei ist: Jetzt, wo der Warm-Up-Urlaub vorbei ist, ist es wirklich Zeit für Bali (https://hotel-deals.marriott.com/its-time-for-bali/). 