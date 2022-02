Alphabet plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20. Für den Split Pot Index des AKTIONÄR bedeutet das einen weiteren Volltreffer. Mit diesem Schein können Anleger profitieren.Tesla hat es getan, Apple und Nvidia auch - sogar schon mehrmals. Nun ist Alphabet an der Reihe: Der Tech-Konzern hat im Rahmen der Quartalszahlen in der Vorwoche einen Aktiensplit angekündigt. Die Aktie hatte im vergangenen Jahr rund 65 Prozent an Wert gewonnen und im November bei 3.031 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...