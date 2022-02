Die Zendesk-Aktie (WKN: A1115T) hat im späten Handel des Donnerstags ein solides Kursplus erreicht. Insgesamt ist der Donnerstag sehr erfolgreich gewesen, am Freitagmorgen notieren die Anteilsscheine auch weiterhin um 10,6 % in Euro im Plus. Aber die aktuelle Quartalsberichtssaison ist nicht der Grund, warum die Aktie so solide performt. Riskieren wir jedoch einen Blick auf beides: die Zahlen und den eigentlichen Auslöser. Beides sind vielleicht Anzeichen, dass diese Wachstumsaktie jetzt eher preiswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...