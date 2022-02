Mal eben die Highlights der letzten Olympia-Wettkämpfe auf Youtube angucken? Vor allem in englischsprachigen Ländern landet man so schnell in einem Loop aus Stimmungsmache - teils gegen, vor allem aber für chinesische Politik. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind umstritten. Zensur, Corona, der Umgang mit Menschenrechten, Taiwan und den Uiguren: Ansätze zur Kritik gibt es viele. Von Befürworten der Spiele in China wird häufig als Argument angeführt, dass die weltweite Aufmerksamkeit für einen Wandel im Land sorgen könnte. Eine Untersuchung des Magazins Wired zeigt, wie diese Aufmerksamkeit über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...