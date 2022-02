Immer wieder sorgt der drohende Rauswurf von China-Unternehmen von den US-Börsen für Verunsicherung. Was passiert mit meinen Aktien, wenn der Handel ausgesetzt wird? Lieber in Hongkong kaufen, weil man dann echte Aktien besitzt? Oder gleich in Festlandchina handeln? An dieser Stelle gibt es Antworten zum Stand der Dinge.

Den vollständigen Artikel lesen ...