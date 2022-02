DJ Allianz übernimmt griechischen Versicherer European Reliance

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz SE baut ihr Geschäft in Griechenland mit der Übernahme des griechischen Versicherers European Reliance aus.

Wie der DAX-Konzern am Freitagabend mitteilte, zahlt er insgesamt 207 Millionen Euro für die European Reliance General Insurance Company SA, den Angaben zufolge der größte unabhängige Versicherer in Griechenland.

Allianz hat sich laut Mitteilung bereits 72 Prozent an European Reliance über sogenannte "Share Purchase Agreements" (Aktienkaufvereinbarungen) gesichert.

Zahlen will Allianz 7,80 Euro je European-Reliance-Aktie bzw. insgesamt 207 Millionen Euro - zum einen über die Aktienkaufvereinbarungen, zum anderen über ein freiwilliges Übernahmeangebot für die restlichen Aktionäre. Damit offeriert Allianz eine Prämie von rund 16 Prozent auf den European-Reliance-Schlusskurs von 6,74 Euro am Freitag in Athen.

European Reliance soll den Plänen zufolge mit Allianz' eigenem Versicherungsgeschäft Allianz Hellas verschmolzen werden, beide zusammen seien dann der größte Sachversicherer in Griechenland und bei Lebens- und Krankenversicherung die Nummer fünf im griechischen Markt. European Reliance allein hatte 2020 ein Bruttoprämienvolumen von 223 Millionen Euro, ein Netzwerk von 110 Vertriebsniederlassungen und 5,667 Versicherungsvertretern.

Chef des verschmolzenen Unternehmens soll Christos Georgakopoulos werden, CEO von European Reliance. Laut European Reliance ist Georgakopoulos der größte Anteilseigner des Versicherers mit einer Beteiligung von 27 Prozent, gefolgt von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die 15,5 Prozent hält. Rund 58 Prozent der Anteile an European Reliance werden von Mitarbeitern oder Partnern gehalten, gut 13 Prozent von institutionellen Investoren.

Veröffentlicht werden soll das Angebot nach Genehmigung durch die griechische Zentralbank, die griechische Wettbewerbsbehörde und die Kapitalmarktaufsicht.

