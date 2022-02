Eine Studie offenbart die Techniken einer Cybercrime-Gruppe, die belastende Beweise auf den Geräten von Aktivisten in Indien platziert hat. So hängen die Hacker Menschen Verbrechen an, die sie gar nicht begangen haben. Wie eine in dieser Woche veröffentlichte Studie der Cybersecurity-Firma Sentinel One zeigt, nimmt eine Hackergruppe, die die Sicherheitsforschenden "Modifiedelephant" nennen, seit mindestens einem Jahrzehnt Menschen in ganz Indien ins Visier. Das erfolgt häufig mit dem Ziel, gefälschte Beweise für kriminelle Aktivitäten auf deren Geräten zu platzieren. Diese gefälschten Beweise dienen dann als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...