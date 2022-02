Die ausgelaufene Woche verlief zu weiten Teilen eher unaufgeregt und war oftmals vor allem von Zinssorgen geprägt. Die traten am Freitag etwas in den Hintergrund, während andere Themen die Börsianer beschäftigten. Das führte zu ganz unterschiedlichen Entwicklungen.Wenig zu lachen hatte am Freitag Delivery Hero (DE000A2E4K43). Nachdem der Essenslieferant am Donnerstag nach enttäuschenden Zahlen Verluste von über 30 Prozent verkraften musste, ging es gestern munter weiter in die Tiefe. Mit Abschlägen von knapp zwölf Prozent handelte es sich ...

