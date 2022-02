Am Samstag wurde das CryptoPunk-NFT #5822 für 8.000 Ether, umgerechnet also rund 23,7 Millionen US-Dollar, verkauft. Damit stellt der Verkauf den bisherigen Rekord aus dem Juni 2021 in den Schatten. Die CryptoPunks gibt es bereits seit 2017. Sie dürfen sich mit einiger Berechtigung als Mitbegründer des NFT-Hypes bezeichnen. Sie waren die Ersten zu einer Zeit als es noch keine weiteren NFTs gab. Die optisch rudimentär gestaltete Profilbildsammlung hat damit einen Legendenstatus. Bisheriger Rekord nimmt sich klein aus Seither wurden Dutzende der CryptoPunks, die auf der Ethereum-Blockchain ...

