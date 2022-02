GEWINNER-AKTIE 2022: URAN wird GRÜN! Die EU verhilft Uran-Aktien zur Mega-Hausse! Jetzt einsteigen und Gratis-Aktien sichern!

Anzeige / Werbung

Uran-Aktien werden haussieren! Während sich Deutschland gerade von drei seiner sechs verbliebenen Atomkraftwerke verabschiedet, hat die EU-Kommission Atomenergie als "grün" eingestuft. Das beflügelt den gesamten Sektor!

Uran-Aktien kurz vor neuem Ausbruch!

Wer jetzt einsteigt macht die dicken Gewinne!

Noch bekommt man diese Top-Uran-Firma sehr günstig und obendrein noch Gratisaktien des "Spin-Outs'!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Erreichung der Klimaziele und massive Reduktion von CO2 geht derzeit nur über Atom. Das hat neben dem Rest der Welt nun auch die EU erkannt und stuft die Atomkraft als nachhaltige grüne Energie ein….

So soll bis 2030 der CO2-Ausstoß innerhalb der EU gegenüber 1990 um 55 % gesenkt werden. Und da Atomkraft deutlich weniger CO2 ausstößt als zum Beispiel Braunkohlekraftwerke bekommt die neue Reaktortechnik einen immer "grüneren Anstrich".

Weltweit werden schon jetzt reihenweise neue Reaktoren gebaut - und die müssen befüllt werden! Die Renaissance der Uran-Aktien hart begonnen! Wir sind überzeugt, dass hier 2022 enorme Gewinne möglich sind!

"Auf Du und Du" mit den größten Ländern der Erde!

In Frankreich stammen rund 70 % des Stroms aus der Kernenergie! Aber auch andere Länder setzten vermehrt auf die neue Reaktortechnologie, wie die sich mehr als 50 in Bau befindlichen Reaktoren zeigen. Weitere mehr als 40 Atomreaktoren werden alleine in China geplant, 24 in Russland und 14 in Indien.

Und all diese Reaktoren brauchen natürlich Material! Zusätzlich zu den ohnehin schon mehr als 440 aktiv betriebenen Atomreaktoren weltweit ist hier ein Uranmangel quasi vorprogrammiert, was die Preise stark ansteigen lassen kann!

Tiefpunkt markiert und Trendumkehr schon eingeleitet!

Der nächste Schub steht unmittelbar bevor!

Auch wenn man es manchmal es nicht glauben kann, dass ein wichtiger Rohstoff wie Uran nach besonderen Ereignissen um bis zu rund 80 % fallen kann, so extrem passiert in den Jahren 2011 bis Ende 2017, wird man zwischendurch immer mal wieder eines Besseren belehrt.

Quelle: TradingEconomics & JS Research UG

Und genau dann, wenn der Tiefpunkt erreicht ist, und vor allem niemand mehr daran glaubt, dass es wieder aufwärts geht, folgt die Bodenbildung mit anschließender Trendumkehr nach oben! So auch seit dem absoluten Tief im Jahr 2017 als das im wahrsten Sinne des Wortes das "Uran-Blut" über die Straßen lief.

Einer der Gründe für die Preisanstiege der jüngeren Vergangenheit, genauer gesagt in den vergangenen zwei Jahren, liegt auf der Hand! Vor allem das Coronavirus machte dem Uranpreis im wahrsten Sinne des Wortes "Beine", aufgrund von Stilllegungen der ohnehin nur noch wenig in Betrieb befindlichen Minen.

Diese Produktionsausfälle in Kombination mit einer deutlich anziehenden Nachfrage ließen die Lagerbestände sprichwörtlich wie das Eis in der Sonne schmelzen, und damit sogar das Thema Versorgungssicherheit neu aufkeimen.

Der damals amtierende US-Präsident Donald Trump hat den Vorschlag seiner eigens ins Leben gerufenen "Task-Force' angenommen, und die USA kauft seitdem über 10 Jahre im eigenen Land produziertes Uran für 1,5 Mrd. USD.

Und die strahlenden Gewinner sind…!

Profiteure und lachende Dritte sind vor allem die nordamerikanischen Uranminen. Zuerst natürlich die Produzenten, und mit sogar noch höherem Hebel aussichtsreiche angehende Produzenten und Explorationsunternehmen wie unser Dauer-Favorit Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)! Denn dieses Unternehmen hat noch viel mehr zu bieten als "nur" Gratisaktien und eine Kooperation inklusive "Toll-Milling'-Abkommen mit dem US-Uran-Produzenten Energy Fuels! Denn nun scheint das Unternehmen erst richtig an aufzudrehen!

ACHTUNG: Gratisaktien in Griffweite!

Mit der Neugründung von Labrador Uranium erhalten Consolidated Uranium-Aktionäre aufgrund der Ausschüttung der Labrador Uranium-Gratisaktien direkten Zugang zu einem neuen Uran-Überflieger! Dieses neu gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die von Consolidated eingebrachten Uran-Projekte aus dem sagenumwobenen "Central Mineral Belt of Labrador', der bedeutende historische Ressourcen in sich konzentriert hat.

Und auch hier geht es mit der Firmengründung gleich in die Vollen. Denn das nächste Arbeitsprogramm sieht aggressive Feld-Explorationsprogramme vor, was mit einem gesunden Barbestand von rund 7 Mio. CAD kein Problem darstellen wird.

Trotz der Ausgliederung des "Moran Lake'-Projekts in die neue Gesellschaft besitzt Consolidated Uranium noch weiterhin viele erstklassige Projekte in Australien, Argentinien, Kanada und den USA.

Consolidated Uranium - der Fokus liegt jetzt auf dem kurzfristigen Produktionsstart in den USA!

Der Hauptfokus von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) hat sich mit dem "Spin-off' auf den baldigen Start der Uranproduktion verschoben, um bei weiter steigenden Uranpreisen schnellstmöglich positiven Cashflow zu generieren.

Quelle: Consolidated Uranium

Labrador Uranium - ein neuer, starker Player!

Und Sie können jede Menge GRATISAKTIEN bekommen!

Die Fortführung der Konsolidierung des "Central Mineral Belt' obliegt nun dem Management, das unter der Leitung von Stephen Keith, als Chief Executive Officer und Philip Williams als Chairman agiert. Der Vorstand und das Board of Directors verfügen bereits über jahrzehntelange Erfahrung in der Uran- Exploration und Erschließung, aber auch in Sachen Finanzmanagement.

Und wer sich am Montag noch Consolidated Uranium-Aktien kauft, der erhält auf jeden Fall noch Gratisaktien von Labrador Uranium! Auf der am 03. Februar stattgefundenen außerordentlichen Versammlung haben 99,78 % der Anwesenden für die Ausgliederung gestimmt, womit Labrador Uranium mit dem Listing als Tochtergesellschaft von Consolidated Uranium geführt wird.

Sein Sie also schnell und sichern Sie sich am besten am Montag mit dem Kauf von Consolidated Uranium-Aktien auch die Gratisaktien von Labrador Uranium und damit eine fette "Gratisrendite" in ihrem Portfolio!

Wir rechnen schon in wenigen Tagen mit der Nachricht zur definitiven Deadline, bis wann man die Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) im Depot haben muss, und in welchem Verhältnis diese ausgeschüttet werden. Was wir schon wissen ist, dass 16 Mio. Aktien der neuen Gesellschaft bei Consolidated Uranium verbleiben werden.

Consolidated Uranium - DIE URANAKTIE 2022!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) profitiert durch seine zusätzlichen Goldprojekte sogar doppelt. Zum einen vom Gold-Silber-Bullenmarkt und zum anderen vom beginnenden Uran-Bullenmarkt!

Die Firma wird von einem Weltklasse-Uran-Team geleitet!

Mit rund 33 Mio. CAD Working Capital eröffnen sich noch deutlich mehr Möglichkeiten!

Mit nur rund 183 Mio. CAD deutlich zu niedrige Marktkapitalisierung!

Ein sich dramatisch zuspitzendes Urandefizit verspricht extrem hohe Kursgewinne! Renommierte Anker-Investoren wie z.B. Sachem Cove und Segra Capital oder auch IsoEnergy und Mega Uranium geben großes Vertrauen in das Unternehmen!

Alle Projekte befinden sich in juristisch einwandfreien Regionen!

Möglicher Verkauf der beiden Gold-Silber-Projekte würde zusätzliches Geld in die Kasse spülen, ohne Investoren zu verwässern!

Gratisrendite durch Gratisaktien! Endlich arbeitet das Geld für Sie!

Transformatives Jahr steht bevor! Wir rechnen mit weiteren TOP-News! Sowohl von Consolidated als auch von Labrador!

KURSZIEL-HAMMER: Bis zum Erreichen des neuen Kursziels der renommierten Analysten von RedCloud rund 70 % Kurspotenzial! Wir rechnen mit weiteren Kurszielerhöhungen!

Fazit: Uran - gefragt wie nie! Über Uran-Aktien voll profitieren!

Dass Uran gefragt ist, wie nie zuvor, liegt laut der US-Nachrichtenagentur Bloomberg daran, dass die E-Mobilität und die "grüne Welle" Atom-Reaktoren zu mittlerweile "unverzichtbaren Infrastruktureinrichtungen" macht.

Sogar das Land der aufgehenden Sonne, Japan, fährt immer mehr seiner zuvor runter gefahrenen Reaktoren wieder hoch. Laut der World Nuclear Association befinden sich bereits fünf wieder in Betrieb und weitere 18 in der Anlaufphase!

Damit ist Japan allerdings nicht allein. Im vergangenen Jahr waren weltweit mehr als 440 Reaktoren in 33 Ländern in Betrieb, die zusammen eine Leistung von 391 Gigawatt erbrachten. Aktuell befinden sich 53 Atomkraftwerke mit weiteren 56 Gigawatt im Bau, vorwiegend im asiatischen Raum. In Planung sind derzeit weltweit 108 neue Kraftwerke. Allein auf China entfallen davon 44 Atommeiler.

Kein Wunder also, dass Branchenexperten schon jetzt ein massives Uran-Defizit erwarten. Denn die Uran-Exploration und Produktion ist in den vergangenen zwölf Jahren fast gen Null gesunken und die Lagerbestände nahezu komplett "ausverkauft"!

Nachfrage ist nicht nur hoch, sondern wird enorm steigen!

Ein gutes Indiz dafür, dass der Uranpreis vor einer neuen Renaissance steht, ist das Bill Gates und Rolls-Royce in die neue Generation von Reaktortechnik investieren. Dabei sollen die ersten Reaktoren von Rolls-Royce schon im Jahr 2029 "vom Band laufen". Diese deutlich günstigeren und transportierbaren "wunderwelt der Technik"-Reaktoren erfreuen sich schon jetzt großer Nachfrage, vor allem aus ärmeren Ländern, denen damit der Zugang zu einem günstigen und klimaneutralen Energieträger gewährt wird.

Nutzen Sie deshalb den jüngsten Kursrückgang, um konsequent ihre Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)-Position zu komplettieren, auszubauen oder neu einzusteigen! Denn damit erhöhen Sie auch Ihren Anteil an der schon Bald an die Börse kommenden Labrador Uranium! Und wenn der Uranpreis weiter anzieht, können Consolidated Uranium und Labrador Uranium buchstäblich durch die Decke schießen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Der Werbeartikel wurde am 12. Februar 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Consolidated Uranium, RedCloud, Onvista, Tradingeconomics.com, eigener Research und eigene Berechnungen

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Consolidated Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Consolidated Uranium, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Consolidated Uranium und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Consolidated Uranium im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Consolidated Uranium halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA2926717083,189388994,CA21024C1014