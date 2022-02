Unterföhring (ots) -Wer wird Deutschlands beste Promi-Hobbybäcker:in 2022? Das gab's noch nie: Influencerin Sarah Harrison sticht seit Wochen jede Konkurrent:in aus und hat die rote Backschürze für die "Bäckerin der Woche" gar nicht mehr abgelegt. Doch das nützt ihr im Finale nichts, denn nur wer bei der finalen Torte die meisten Punkte erzielt, gewinnt! Können ihr Comedian Faisal Kawusi oder Choreograph und Tänzer Detlef Soost den Titel noch wegbacken? Die drei kämpfen am Mittwoch, 16. Februar 2022, um 20:15 Uhr im Finale von "Das große Promibacken" in SAT.1 um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.Detlef Soost: "Ich bin im Finale! Das hätte niemand erwartet und ich selbst auch nicht. Ich bin realistisch und weiß, dass es schwierig wird, an Sarah vorbeizukommen. Aber ich werde es trotzdem versuchen!Sarah Harrison: "Ich kann nicht sagen, wie unfassbar stolz ich bin, im Finale zu stehen. Faisal und Detlef sind richtig stark geworden, ich muss mich wirklich ranhalten und abliefern."Faisal Kawusi: "Ich sehe, wie ich diesen goldenen Cupcake nehme - aber es ist ein Traum. Doch ich habe in diesem Leben gelernt: Träume können wahr werden! Seit sieben Jahren mache ich Fernsehen, aber ich war noch nie so aufgeregt."Das von Enie van de Meiklokjes moderierte Finale startet mit einer wahren Chocolate-Show: Die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs erwarten eine Schoko-Bombe mit spektakulärem Dekor aus temperierter Schokolade.Königsklasse in der letzten Technische Prüfung: "Mille Feuille verticale" bedient einen neuen Patisserie-Trend. Der Blätterteig wird nach dem Befüllen vertikal angeordnet. Nach dieser anspruchsvollen Aufgabe muss ein:e prominente:r Hobbybäcker:in die Backstube bereits verlassen.Zwei Promis treten in der alles entscheidenden letzten Aufgabe "Luxuriöse Kristall-Torte" an, die die Entscheidung im Backwettbewerb bringt. Dieses besondere Glanzstück zieht durch eine spektakuläre Kristall-Technik alle Blicke auf sich. Einzige Vorgabe: Die Jury erwartet ein furioses Farbenspiel der Kristalle sowie zwei Geschmacksbilder in der zweistöckigen Torte. Das Ergebnis wird den Juroren Kopfzerbrechen bereiten, denn es wird ein Torte-an-Torte-Rennen zwischen den beiden Finalist:innen...Direkt nach dem Finale von "Das große Promibacken" geht es in die heimische Küche der/s Gewinner:in. Bei "Promis backen privat" zeigt die/der beste Promibäcker:In den Lieblingskuchen und verrät ultimative Backtipps.Auf den digitalen Channels ist die sechste Staffel von "Das große Promibacken" mit bislang über 12,5 Millionen Videoviews und einem Wachstum von 60 Prozent ein voller Erfolg. Insbesondere der YouTube-Kanal erzielt 2022 Rekordwerte und steigert sich zum Vorjahr um 110 Prozent.Sämtliche Rezepte zur Show und weitere Highlights gibt's auf https://www.sat1.de/tv/das-grosse-promibacken.Das Finale von "Das große Promibacken", sechste Staffel, produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 16. Februar 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5145384