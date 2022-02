DJ Lufthansa und Tui verzeichnen starke Buchungszahlen für Urlaubssaison

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Reiseveranstalter Tui und die Lufthansa verzeichnen einem Medienbericht zufolge starke Buchungszahlen für die kommende Urlaubssaison. "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer. Die Reiselust ist groß und es gibt einen enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie", sagte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister der Zeitung.

Nach Informationen der Bild am Sonntag bietet die größte deutsche Fluggesellschaft Extraflüge von Frankfurt nach Palma de Mallorca, Faro (Algarve), Madeira und Larnaka (Zypern) an. Buchungen auf einzelnen touristischen Strecken in Europa seien schon dreimal so hoch wie vor der Pandemie. Auch der Einsatz einer Boeing 747 mit 350 Plätzen für Mallorca-Flüge sei wegen der hohen Nachfrage geplant.

Auch Tui verzeichnet der Zeitung zufolge Buchungen wie in Vor-Pandemiezeiten. Auf Mallorca bietet Tui laut Zeitung erstmals seit Corona-Beginn wieder alle der rund 1.000 Partnerhotels an. Deutschland-Chef Stefan Baumer sagte der Zeitung, die Sehnsucht nach Sonne und Meer stimuliere jetzt "auch die kurzfristige Nachfrage für das Mittelmeer". Besonders gefragt sei derzeit auch Griechenland. "Hatten wir vor der Pandemie konzernweit rund 2,8 Millionen Gäste auf den Inseln der Ägäis, so rechnen wir dieses Jahr mit über drei Millionen Urlaubenden."

